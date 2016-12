Auch in der DDR gab es Fremdarbeiter – sie kamen aus den sozialistischen Bruderländern der dritten Welt. Zwischen 1979 und 1989 lebten 20'000 Mozambikaner unter zum Teil kuriosen und entwürdigenden Lebensbedingungen in der DDR. In ihrer mehrfach preisgekrönten Graphic Novel «Madgermanes» rollt Birgit Weyhe die dramatische Geschichte der DDR-Mozambikaner mit Einfühlsamkeit, Humor und feinem Sinn für die kleinen und grossen Absurditäten im DDR-Alltag auf. Zum lebendigen Eindruck trägt Weyhes Bildsprache bei: Ihre schwarzweissen, mit einem warmen Goldton vertieften Zeichnungen muten vordergründig naiv an – doch überhöht Weyhe die Realität immer wieder durch die Verknüpfung allegorisch-ornamentaler Motive aus beiden Kulturen.

