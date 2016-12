Pedro Lenz: Zwüsche Gleis 2 und 3

Zwei Männer begegnen sich in einem Wartehäuschen am Bahnhof. Der eine hat keine Familie, der andere sollte gleich an mehrere Weihnachtsfeiern. Sein Zug ist aber schon abgefahren. Was tun? Wie meistens ins seinen Bühnentexten und Mundartromanen schaut der Berner Erfolgsautor Pedro Lenz dorthin, wo andere lieber wegschauen.