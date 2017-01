Albert Anker

1831 wird Anker in Ins als Sohn eines Tierarztes geboren. Nach dem Theologiestudium widmet er sich der Malerei und besucht 1855 die Kunsthochschule in Paris. 1860 bis 1890 lebt der Künstler in Paris (Winter) und Ins (Sommer). Bekanntheit sind seine Kinderporträts, Stillleben, Alltagsszenen und ländliche Landschaften. 1910 stirbt Anker in Ins.