«Im normalen Leben wäre ich dir erst gar nicht aufgefallen», sagt Jim zu Aurora, als sie sich verliebt in den Armen liegen. Jim ist ein Passagier der untersten Klasse. Der Techniker konnte sich die teure Reise nur deshalb leisten, weil seine Fähigkeiten in der neuen Kolonie gefragt sind. Aurora dagegen geniesst alle Privilegien ihres Premium-Goldklasse-Status. Eine Liebe, die keine sozialen Grenzen kennt, weil man im gleichen Boot sitzt. Das klingt wie «Titanic» im All, aber «Passengers» will mehr als nur Klassenschranken durchbrechen. In einem spannenden Zwei-Personen-Stück zeigen Chris Pratt und Jennifer Lawrence, wozu Menschen in der Lage sind, wenn sie die Einsamkeit schier in den Wahnsinn treibt. Fast hätte es «Passengers» geschafft, den Spagat zwischen Hochglanz-Kino und Tiefgang zu schaffen. Doch auf halbem Weg hat die Macher der Mut verlassen und sie hängten die üblichen Action-Nummern an. So entwickelt sich der spannende Science-Fiction-Thriller zu einem 08/15-Space-Spektakel. Schade um die verspasste Chance.