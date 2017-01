Kurzfilm der Woche: «Schneeschicht»

Heute, 11:57 Uhr

Schneebedeckte Berge. Am Tag bevölkern Skifahrer die Hänge, in der Nacht übernehmen Pistenarbeiter das Schneeparadies. Einsam bearbeiten sie, in mitten der Nacht, die weisse Pracht. Geräusche werden adsorbiert und verfremdet und treffen auf eine weisse Welt, die den Betrachter in seinen Bann ziehen.

Schneeschicht 8:24 min, aus Trigger – Kurzfilm der Woche vom 7.1.2017 Für seinen Abschlussfilm an der Hochschule Luzern aus dem Jahre 2009, Studienrichtung Video, montierte Marco Theus seine Beobachtungen in einem nächtlichen Skigebiet zu einem fast rauschhaften Bild- und Tongedicht.

rkuon