Sie heissen Alexander, Marat, Diana, Lena, Wera und Taissa. Sie sind

zwischen 20 und 30 Jahre alt und leben alle in Russland. Sie gehören zur

«Generation Putin». Benjamin Bidder porträtiert die sechs jungen

Russinnen und Russen in seinem ausgezeichnet recherchierten Buch

«Generation Putin». Er vermeidet jedes Gehabe westlicher Überlegenheit

und gewährt auf diese Weise vertiefte Einblicke in das Denken und Fühlen

junger Erwachsener im heutigen Russland jenseits aller Politikrhetorik.

Gleichzeitig unternimmt das Buch erhellende Streifzüge in die russische

Geschichte und gelangt schliesslich zu einer hoffnungsvollen These: Die

Chancen ständen gut, dass sich die «Generation Putin» als Keimzelle für

eine echte Demokratisierung entpuppe.