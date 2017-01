Brutalismus

In den 1950er-Jahren gab es vor allem in Grossbritannien die Tendenz, mit kantigen Formen und rohen Materialien zu bauen. Im ganzen Land planten führende Architekten Wohnsiedlungen aus Beton – mit teils eigenwillig gestalteten Kinderspielplätzen. Brutalistische Bauten gelten als so kompromisslos wie umstritten – viele sind heute zerstört.