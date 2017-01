Niemand kennt die Autorin Françoise Frenkel, bis ihr 1945er Flucht- und Exilbericht in einem Brockenhaus in Nizza auftaucht. Der neue Direktor des Architektur-Museums in Basel setzt für seine erste Ausstellung auf «schweizweit». Und in Hamburg wird nach langem Baukrampf die Elbphilharmonie eröffnet.