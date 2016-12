Klarer Fall: Dieser Mann ist Carmen hoffnungslos verfallen. Er steigert sich blind hinein in seine Liebe zu ihr, er verrennt sich, ist gefangen. Und genauso steigert er sich auch in diese Arie hinein. Sie beginnt als inniges Ständchen an die Blume, die ihm Carmen neckisch zugeworfen hat. José besingt den betörenden Duft, der ihn, wie Carmen selbst, in seinem Bann hält. Er beginnt in seinen Gefühlen zu schwelgen und lässt sich von seinem Verlangen in stimmliche Höhen leiten.

Begleitet wird er von immer erregteren Streichern. Er erlebt eine heisse Liebe auf den ersten Blick, aber diese Leidenschaft steht offenbar unter einem schlechten Stern: Denn als Einleitung zur Arie erklingt das unheilvolle Schicksalsmotiv.