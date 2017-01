Die bekannte «Occupy-Central»-Aktivistin Denise Ho setzt sich für die Unabhängigkeit Hong Kongs ein – das macht sie in Festlandchina zur Persona non grata. Eigentlich hätte sie im Juni in China ein Promo-Konzert für das Kosmetik-Unternehmen Lancôme (das zu L’Oréal gehört) geben sollen. Als das bekannt wurde, traten die Ho-Gegner in den sozialen Medien einen Proteststurm los und riefen zum Boykott der L'Oréal-Produkte auf. Einen so riesigen Markt wie China zu verspielen, konnte sich das Unternehmen nicht leisten. Es krebste zurück und sagte das Konzert ab. Daraufhin riefen die Ho-Fans zum Boykott der Kosmetikprodukte auf.