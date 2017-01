Hinklicker der Woche: Weinende Männer und viel zu viele Mails

Storified by SRF Kultur· Fri, Jan 06 2017 15:53:12

Endlich unerreichbar und zwar staatlich verordnet. Das gibt’s. Und zwar in Frankreich. Dort wurde zum Jahresbeginn ein «Recht auf Abschalten»eingeführt – aber nur für Angestellte in einem Unternehmen mit mehr als 50 Angestellten.

SRF Kultur: Gesetz gegen die E-Mail-Flut – Französische Angestellte haben das Recht, offline zu seinKeine E-Mails und Anrufe nach Feierabend: Frankreich hat zum Jahresbeginn ein «Recht auf Abschalten» eingeführt.

Federer heult, Obama schluchzt: Weinen ist wieder salonfähig

«Männer weinen heimlich,

Männer brauchen viel Zärtlichkeit,

ohh Männer sind so verletzlich», sang Herbert Grönemeyer 1984.

Heute sind männliche Tränen nicht nur erlaubt, sondern können auch Zeichen setzen.

SRF Kultur: Geschichten rund ums Wasser – Tränen als Zeichen der StärkeWeinen kann allein der Mensch. Eine Sendung über die Gründe und Wirkung von Tränen.

Ein Leben in Zitaten

«Begehrt zu werden, ist wohl die grösste Annäherung an dasGefühl der Unsterblichkeit, die man im Leben erreichen kann» – John Bergers Kunst des Sehens, gespiegelt in Zitaten.

A life in quotes: John BergerThe late prize-winning author and art critic was perceptive on, among other things, the male gaze and the subjectivity of art

«Der Bestatter» im Netz

Da war ganz schön was los auf Twitter nach dem Start derneuen Staffel! Das sind die besten Tweets zu #derbestatter

SRF Kultur: «Der Bestatter» – «Er ist es, Doerig!»: Tweets zur ersten «Bestatter»-FolgeGänsehaut und ein übellauniger Bestatter: Die erste Folge der neuen Staffel von «Der Bestatter» wurde rege kommentiert.

Im Namen Barack Obamas

Nystalus obamai, Aptostichusbarackobamai oder Obamadon gracillis, heissen sie – Barack Obama hat auch in der Wissenschaft Spuren hinterlassen.





These nine different creatures have been named after Barack ObamaFrom the extinct <i>Obamadon</i> to the <i>barackobamai</i> spider, the outgoing U.S. president is a taxonomic inspiration

SRF bezahlt einen Hacker

Im Auftrag des SRF verschafften sich Ivan Bütler und sein Team Zugang zur Stromversorgung der Stadt Liestal. Ein Versuch im Rahmen des Thementags Blackout – Schweiz ohne Strom.

SRF Kultur: Blackout – Ein Hack und der Strom ist wegKein System ist ohne Schwachstelle. Das bewies ein Hacker, der den Energieversorger der Stadt Liestal hackte.

Und nun: schönes Wochenende!

Giphy