Suchen Sie sich eine Quelle und bleiben Sie am besten in ihrer Nähe. Sauberes Wasser ist zentral für Ihr Überleben. Sollten Sie keine Quelle finden, oder jemand anderer verteidigt sie bereits, so müssen Sie das Wasser aus Flüssen oder Seen unbedingt keimfrei machen. Flaschen aus weissem Glas oder intakte PET-Flaschen helfen Ihnen dabei. Legen Sie die mit dem Wasser gefüllten Flaschen für wenige Tage in die Sonne und Sie können es anschliessend weitgehend keimfrei trinken.