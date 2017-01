Blackout per Mausklick in der Ukraine

Sowohl das Stromnetz als auch alle grossen Kraftwerke werden durch Software gesteuert – und wer diese hacken kann, der kann ganz Europa lahmlegen. Gezeigt hat das ein Vorfall in der Ukraine am 23. Dezember 2015. In der Stadt Ivano-Frankivsk drangen Hacker in das Steuerungssystem des Energiekonzerns Prykarpattyaoblenergo ein. Hunderttausende Haushalte waren ohne Strom – auch in Kiew. Bei dem Vorfall handelte es sich um eine Premiere. Zum ersten Mal kam es zu einer erfolgreichen Störung kritischer Infrastruktur durch eine Cyberattacke – ein Blackout per Mausklick.