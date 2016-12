Todesstrafe in den USA

Die Zahl der Hinrichtungen in den USA ist in diesem Jahr deutlich gesunken – auf den tiefsten Stand seit 25 Jahren.

Wer in Amerika ein Verbrechen begeht, kann mit dem Tod bestraft werden: 31 Bundesstaaten, insbesondere im Süden und Westen des Landes, haben die Todesstrafe in ihrer Verfassung verankert.

Obwohl Nebraska die Todesstrafe wieder eingeführt hat und sich Kalifornien gegen die Abschaffung dieser entschieden hat, verliert die Todesstrafe immer mehr den Rückhalt in der Bevölkerung. Auch die Zahl der Urteile nimmt ab: Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Todesstrafe.

In welchen Staaten gilt die Todesstrafe?

31 der 50 Bundesstaaten in Amerika kennen die Todesstrafe als Urteil. Allerdings wird sie unterschiedlich oft angewendet: In Texas und Georgia finden gemeinsam 80 Prozent aller Exekutionen im Land statt. Alaska und Hawaii sind dagegen die einzigen Bundesstaaten, in denen die Todesstrafe nie galt.

Wie viele Todesurteile wurden bisher vollstreckt?

Die erste bekannte Hinrichtung fand 1608 statt. Wegen zahlreicher Kritik gab es 1967 ein USA-weites Vollstreckungsmoratorium, das bis 1976 galt. Seit der Wiedereinführung der Todesstrafe wurden 1442 Urteile ausgeführt. In diesem Jahr waren es insgesamt 20 vollstreckte Urteile.

Exekutionen seit 1976 Staat

Total

2016

1. Texas 538

7

2. Oklahoma

112

3. Virginia

111

4. Florida

92 1

5. Missouri

87 1

6. Georgia

69 9

7. Alabama 58 2

8. Ohio

53

9. North Carolina

43

10. South Carolina

43





Die Zahl der Exekutionen in den Vereinigten Staaten ist seit Jahren rückläufig: Ihren Höchststand hatte sie im Jahr 1999 mit 98 Exekutionen. So tief wie heuer war die Zahl letztmals vor 25 Jahren.

Wie wird das Urteil vollstreckt?

In den meisten Staaten mittels Giftcocktail, der sogenannten «lethal injection». Sie gilt als «humanere» Alternative zum elektrischen Stuhl, der ebenfalls legal ist. Abgeschafft wurden Tod durch Hängen, Erschiessungskommando und Gaskammer. Aber auch die Giftspritze hat ihre Tücken: Die Beschaffung des Gifts wird immer schwieriger, weil europäische Konzerne die Auslieferung boykottieren und sich auch amerikanische Unternehmen weigern, die Chemikalien zu liefern.

Was kostet die Durchführung der Todesstrafe?

Gemäss «Death Penalty Information Center» kostet in Texas ein Todesstrafe-Urteil durchschnittlich 2,16 Millionen Dollar. Das ist dreimal so viel wie eine 40-jährige Gefängnisstrafe im Hochsicherheitstrakt.

Wie gross ist der Rückhalt in der Bevölkerung?

Er wird immer kleiner: Erstmals war im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte der Bevölkerung gegen die Todesstrafe. Allerdings muss man hier wohl stark zwischen den einzelnen Bundesstaaten unterscheiden: So hat beispielsweise Nebraska die Todesstrafe wieder eingeführt, nachdem sie erst 2015 vom Parlament abgeschafft worden war. Allerdings geht auch die Zahl der Todesurteile seit Jahren zurück: