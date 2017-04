Explosionen in Metro von St. Petersburg (unkomm.) 0:41 min, vom 3.4.2017

In der U-Bahn der russischen Grossstadt St. Petersburg hat sich laut Medienberichten offenbar eine Explosion ereignet.

Der TV-Sender Life News zeigte Bilder von verletzten Menschen, die auf einem Metro-Bahnsteig liegen.

Nachrichtenagenturen sowie die Rettungsdienste berichten, dass mindestens zehn Menschen getötet und Dutzende verletzt worden seien.

Ein unbekannter Gegenstand sei in einem U-Bahnwaggon explodiert, zitierten russische Nachrichtenagenturen eine Mitteilung des U-Bahnbetreibers.

Der russische Präsident Wladimir Putin befand sich zum Zeitpunkt der Explosion in St. Petersburg. «Wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht – ob es eine kriminelle Tat war oder sie einen terroristischen Charakter hat», sagte er der Agentur Interfax zufolge. Alle Anzeichen deuteten auf einen Terroranschlag hin, sagte Viktor Oserow, Abgeordneter im russischen Föderationsrat.

Alle U-Bahn-Stationen in der Fünf-Millionen-Stadt wurden geräumt. In der betroffenen Station Sennaja Ploschtschad (Heuplatz) entwickelte sich starker Rauch. Im Internet machten Bilder des zerstörten U-Bahn-Wagens die Runde.

In der Vergangenheit hatte es mehrere Anschläge auf die U-Bahn in Moskau mit zahlreichen Toten gegeben. Die meisten davon wurden in Verbindung mit islamistischen Terroristen aus Tschetschenien gebracht. In St. Petersburg gab es bislang keine Anschläge.