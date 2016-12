Terror in Berlin

Nach dem Tod des mutmasslichen Berlin-Attentäters laufen die Ermittlungen weiter – in Deutschland, aber auch im Ausland.

Tunesische Sicherheitskräfte haben am Freitag drei Männer festgenommen, die mit dem mutmasslichen Attentäter von Berlin in Verbindung stehen sollen. Einer der Verdächtigen sei der Neffe von Anis Amri, teilte das Innenministerium in Tunis mit.

Der mutmassliche Berlin-Attentäter war am Freitag bei einer Routinekontrolle bei Mailand von italienischen Polizisten erschossen worden. Weil er als abgelehnter Asylbewerber und «Gefährder» zuletzt aus dem Visier der deutschen Behörden verschwunden war, kommen aus der deutschen Politik zunehmend Rufe nach schärferen Gesetzen.