Die Pariser Konferenz für Frieden im Nahen Osten soll ein breites internationales Signal für die Zwei-Staaten-Lösung senden. Doch in Israel stösst die Initiative auf scharfe Kritik.

Worum geht es? An der Konferenz für den Frieden im Nahen Osten in Paris wird darüber beraten, wie Israeli und Palästinenser friedlich in zwei Staaten nebeneinander leben könnten.

Wer sind die Teilnehmer? An der Konferenz nehmen mehr als 70 Länder und internationale Organisationen teil, darunter die Vereinten Nationen, alle UNO-Veto-Mächte, die EU und die Arabische Liga. Die Konfliktparteien sind aber nicht dabei, Israel wehrt sich seit Monaten gegen die französische Initiative. Regierungschef Benjamin Netanjahu hält die Konferenz für eine «palästinensische Manipulation unter französischer Schirmherrschaft».

Welche Position bezieht der Gastgeber? Frankreich hat zum Auftakt des Gipfels vor den Gefahren des andauernden Konflikts zwischen Israeli und Palästinensern gewarnt. Es herrsche ein gefährliches Misstrauen, und niemand sei vor einer neuen Gewaltexplosion sicher, sagte Aussenminister Jean-Marc Ayrault. «Es ist jetzt unsere kollektive Verantwortung, Israeli und Palästinenser dazu zu bringen, sich an einen Tisch zu setzen, um zu verhandeln.»

Was ist der Hintergrund? In den vergangenen Wochen hatte die scheidende US-Regierung den Druck auf Israel erhöht. Präsident Barack Obama liess im Dezember eine UNO-Resolution gegen die israelische Siedlungspolitik passieren. Vom designierten Präsidenten Donald Trump wird dagegen eine klarere Hinwendung zu Israel erwartet. So soll das Treffen wenige Tage vor dem Amtsantritt Trumps ein breites Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung in Nahost ablegen.