Hacker-Hearings in Washington 3:53 min, aus Tagesschau vom 5.1.2017

Das Wichtigste in Kürze

CIA, FBI und NSA machen den russischen Präsidenten Putin persönlich für eine Kampagne des Landes während der US-Wahlen verantwortlich .

für eine Kampagne des Landes während der US-Wahlen . Kombination verschiedener Strategien zur Beeinflussung : verdeckte Geheimdienstoperationen, Eingriffe von Aussenstehenden sowie bezahlte Nutzer der sozialen Netzwerke.

: verdeckte Geheimdienstoperationen, Eingriffe von Aussenstehenden sowie bezahlte Nutzer der sozialen Netzwerke. Warnung vor weiteren Kampagnen gegen Verbündete der USA und deren Wahlprozesse.

gegen Verbündete der USA und deren Wahlprozesse. Geheimdienstbericht nennt Ex-Bundeskanzler Schröder und Italiens Ex-Premier Berlusconi.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Einschätzung der US-Geheimdienste eine Kampagne angeordnet, um den Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. Zu dieser Einschätzung kommen CIA, FBI und NSA in einem Bericht, der jetzt veröffentlicht wurde.

Russland habe das Ziel verfolgt, den Glauben der Öffentlichkeit in den demokratischen Prozess der USA zu untergraben, die demokratische Kandidatin Hillary Clinton zu verunglimpfen und ihre Chancen auf einen Wahlsieg zu schmälern, heisst es darin. Der Kreml habe zudem eine «deutliche Präferenz» für den Republikaner Donald Trump entwickelt.

Warnung vor weiteren Kampagnen

Der Bericht warnt zudem vor ähnlichen Beeinflussungsversuchen des Kreml in Ländern, die mit den USA verbündet sind. Moskau werde die Lehren und Erfahrungen aus der Kampagne gegen die Wahlen in den USA künftig für ähnliche Manöver anwenden - «auch gegen Verbündete der USA und ihren Wahlprozess».

Zusatzinhalt überspringen Trump kündigt Cyberabwehr an Der künftige US-Präsident Trump will ein Sofortprogramm zur Abwehr von Cyberangriffen umsetzen. Dies solle in den ersten 90 Tagen seiner Amtszeit geschehen, sagte er in New York. Russland, China und andere Länder versuchten «unablässig» in Datensysteme von US-Regierungsstellen, Firmen und Organisationen wie der Demokratischen Partei einzudringen.

Der Öffentlichkeit legten die Geheimdienste nur eine gekürzte 25-seitige Fassung des Untersuchungsberichts vor. Die Originalversion ist doppelt so umfangreich und enthält vertrauliche Geheimdienstinformationen. Die Geheimdienste hatten diesen Bericht am Donnerstag Obama und am Freitag Trump vorgestellt.

Widerspruch von Kreml und Assange

CIA, NSA und FBI machen Moskau für Hackerattacken auf Computer des Parteivorstands der Demokraten und des Stabs von Clinton verantwortlich, bei denen E-Mails gestohlen wurden. Die von der Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlichten Dokumente offenbarten interne Machtkämpfe unter Clintons Mitarbeitern.

Der nationale Geheimdienstdirektor James Clapper hatte schon am Donnerstag durchblicken lassen, dass er Putin persönlich für den Urheber der Angriffe hält. Der Kreml wies die Vorwürfe zurück. Wikileaks-Gründer Julian Assange bestreitet ebenfalls eine Beteiligung staatlicher russischer Stellen.

Eine Armada von Angreifern

Die Informationen der amerikanischen Geheimdienste lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

In ihrem Bericht heisst es, Moskaus Kampagne habe sich auf die Kombination verschiedener Strategien gestützt: verdeckte Geheimdienstoperationen, offene Bemühungen russischer Regierungsstellen und Staatsmedien, Eingriffe von Aussenstehenden sowie bezahlte Nutzer der sozialen Netzwerke.

Schröder und Berlusconi erwähnt

Die US-Geheimdienste erwähnen in ihrem Bericht zu von Putin initiierten Hackerangriffen auf US-Ziele auch den deutschen Altkanzler Gerhard Schröder. «Putin hat viele positive Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit westlichen Staatsmännern gemacht, deren Geschäftsinteressen sie positiver für die Zusammenarbeit mit Russland gesinnt machten», heisst es in dem Bericht der US-Geheimdienste, der in Washington veröffentlicht wurde. Als Beispiele wurden der frühere deutsche Bundeskanzler Schröder und der italienische Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi genannt.

Dies sei eines von mehreren Motiven für Russlands Präsidenten Putin gewesen, im US-Wahlkampf eine «klare Präferenz» für Donald Trump über Hillary Clinton zu entwickeln, heisst in dem Report weiter. Ein anderes Motiv sei die Aussicht gewesen, mit Trump leichter eine internationale Anti-IS-Koalition schmieden zu können.

Schröder hat Putin mehrmals öffentlich als seinen Freund bezeichnet. Auf eine entsprechende Frage der «Bild»-Zeitung hatte er 2015 geantwortet: «Ja, sicher.» Schröder hat nach seiner Zeit als deutscher Regierungschef mehrere Posten beim russischen Staatskonzern Gazprom angenommen. Schröder kritisierte öffentlich den Umgang des Westens mit Putin.