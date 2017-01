Frankreichs Präsident hofft, Israel und die Palästinenser an einen Tisch zu bringen. Doch die Chancen stehen schlecht.

Worum geht es? An der Konferenz für den Frieden im Nahen Osten in Paris wird darüber beraten, wie Israeli und Palästinenser friedlich in zwei Staaten nebeneinander leben könnten.

Wer sind die Teilnehmer? Mehr als 70 Länder und internationale Organisationen nehmen teil, darunter die Vereinten Nationen, alle UNO-Veto-Mächte, die EU und die Arabische Liga. Die Konfliktparteien sind aber nicht dabei. Israel wehrt sich seit Monaten gegen die französische Initiative.

« Es ist jetzt unsere kollektive Verantwortung, Israeli und Palästinenser dazu zu bringen, sich an einen Tisch zu setzen, um zu verhandeln. » Jean-Marc Ayrault

Aussenminister

Aussenminister Ayrault plädiert für Zwei-Staaten-Lösung (franz.)

Welche Position bezieht der Gastgeber? Frankreich warnt vor den Gefahren des andauernden Konflikts zwischen Israeli und Palästinensern. Es herrsche ein gefährliches Misstrauen, und niemand sei vor einer neuen Gewaltexplosion sicher, sagte Aussenminister Jean-Marc Ayrault.

Präsident François Hollande wertete die Zwei-Staaten-Lösung als «einzige Möglichkeit zu Frieden und Sicherheit» im Nahen Osten. Es gehe bei der französischen Friedensinitiative nicht darum, den Parteien Bedingungen einer Friedensvereinbarung zu diktieren, betonte Hollande. Nur direkte Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern könnten zum Frieden führen.

« Ihr Ziel ist es, Israel Bedingungen aufzuzwingen, die nicht seinen nationalen Bedürfnissen entsprechen. » Benjamin Netanjahu

Regierungschef Israel

Welche Position bezieht Israel? Regierungschef Benjamin Netanjahu hält die Konferenz für eine «palästinensische Manipulation unter französischer Schirmherrschaft». «Ihr Ziel ist es, Israel Bedingungen aufzuzwingen, die nicht seinen nationalen Bedürfnissen entsprechen», so der Regierungschef.

Welche Position beziehen die Palästinenser? Die Palästinenserführung fordert die Bildung einer internationalen Koalition zur Umsetzung der Beschlüsse der Pariser Friedenskonferenz. Das palästinensische Aussenministerium äusserte sich tief besorgt über Israels Weigerung, an der Konferenz teilzunehmen. Es warf Israel in einer Stellungnahme vor, eine Friedensregelung mit einer Zwei-Staaten-Lösung in der Region gezielt zu torpedieren. «Wir sind auch sehr besorgt über den Ausbau der (israelischen) Siedlungen», hiess es in der Mitteilung.

« Die sogenannten Friedensgespräche haben 20 Jahre lang keine Ergebnisse gebracht ausser Krieg, Blockade und Zerstörung. » Hamas-Sprecher



Welche Position bezieht die Hamas? Die im Gazastreifen herrschende Hamas stellt den Nutzen internationaler Konferenzen wie in Paris in Frage. «Die israelische Besatzungsmacht hat sich nie dazu verpflichtet gefühlt, die Entscheidungen solcher Konferenzen oder unterzeichnete Verträge zu respektieren oder umzusetzen», sagte ein Sprecher der radikal-islamischen Organisation. «Die sogenannten Friedensgespräche haben 20 Jahre lang keine Ergebnisse gebracht ausser Krieg, Blockade und Zerstörung.»

Hamas sei zur Unterstützung jeglicher Initiative bereit, «die der gerechten palästinensischen Sache dient», sagte der Sprecher. Er nannte als Grundvoraussetzungen ein Recht auf Rückkehr der Flüchtlinge, Freilassung der Häftlinge, Ost-Jerusalem als Hauptstadt und eine gerechte Wasserverteilung. Gleichzeitig sagte er, neue Friedensgespräche mit Israel seien Zeitverschwendung.

Welche Position bezieht die Schweiz? Die Schweiz vertritt die gleiche Position wie Frankreich. Die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung bedeute für Israel, den Siedlungsbau in Ost-Jerusalem und im Westjordanland nicht fortzusetzen, wurde Bundesrat Didier Burkhalter in Paris in einer Mitteilung vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten zitiert. Die palästinensischen Führer müssten sich ihrerseits klar gegen Aufrufe zu Gewalt aussprechen.