Der Gewinner des ersten TV-Duells des linken Lagers heisst Benoît Hamon. Es ist ihm gelungen, ein Thema zu setzen, zu dem sich alle anderen Kandidaten positionieren mussten. Hamon will ein staatliches Grundeinkommen einführen. Noch in diesem Jahr sollen Sozialhilfebezüger sowie junge Erwachsene monatlich 600 Euro erhalten, automatisch und ohne Einzelfallprüfung. Mittelfristig sollen alle Bürger ein Grundeinkommen überwiesen bekommen – in einer Höhe von 750 Euro. Gesamtaufwand: 400 Milliarden Euro, jährlich. Das sei schlicht nicht finanzierbar, warfen die anderen Kandidaten Hamon vor. Ex-Premierminister Manuel Valls warnte gar davor, eine Gesellschaft der Faulenzer zu schaffen. Manuel Valls hat sich tapfer gehalten, wurde er doch wiederholte Male für sein kompromissloses Durchpauken der Arbeitsmarktreform kritisiert. Valls nahm diese Kritik ungerührt hin und lobte mehrere Reformpunkte als Fortschritt. Überraschend blass trat der frühere Bildungsminister Vincent Peillon auf. Er vertritt eine gemässigte Mitteposition – zwischen Benoît Hamon von ganz links und Manuel Valls vom rechten Rand der Partei. Er startete mit viel Vorschusslorbeeren in die Primärwahlen. Doch bisher kommt Peillon nicht auf Touren.