Im deutschen Augsburg ist die grösste Evakuierungs-Aktion seit dem Zweiten Weltkrieg angelaufen.

Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe müssen im Laufe des Vormittags 54'000 Personen ihr Zuhause verlassen.

Die Bombe soll zwischen 14 und 15 Uhr unschädlich gemacht werden.

Bei dem in Augsburg entdeckten Blindgänger handelt es um eine britische Luftmine vom Typ HC 4000. Sie hat eine relativ dünne Aussenhaut und enthält 1,5 Tonnen reinen Sprengstoff. Solche von den Alliierten über Deutschland abgeworfenen Minen sollten mit ihrer Sprengkraft eine enorme Druckwelle erzeugen und grossflächige Zerstörungen verursachen.

Die Schutzzone umfasst weite Teile der Augsburger Innenstadt in einem Radius von rund 1500 Metern um die Fundstelle. Auf dem Messegelände sowie in Turnhallen und Schulen wurden Notunterkünfte eingerichtet.

Gewicht von 1,8 Tonnen

Polizeisprecher Manfred Gottschalk sagte am Morgen, dass die eigentliche Entschärfung der 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe nach jetzigem Stand erst zwischen 14 und 15 Uhr beginnen könne. Danach würden die beiden Bombenexperten mindestens eine Stunde brauchen, um die mit mehreren Zündern ausgestattete riesige Luftmine unschädlich zu machen. Üblicherweise haben Blindgänger nur einige Hundert Kilo Gewicht.

Die Bombe war am 20. Dezember bei Bauarbeiten gefunden worden. Mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen handelt es sich nach Angaben der Stadt um die grösste Fliegerbombe, die in der Nachkriegszeit in Augsburg gefunden wurde. Die Polizei ist mit 900 Einsatzkräften vor Ort, um die Schutzzone abzusichern.