Mehrere Verhaftungen an Silvester

Aus Tagesschau vom 1.1.2017

Das Sicherheitsaufgebot war an den Silvester-Feierlichkeiten in den grossen Städten erhöht. Am Zürcher Hauptbahnhof hat die Polizei mehrere Männer verhaftet. Auch in Köln hat die Polizei knapp hundert Personen festgenommen.