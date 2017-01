Russen blockieren Uno-Resolution

Aus Tagesschau vom 18.12.2016

In New York hat sich der Uno-Sicherheitsrat zu einer weiteren Sondersitzung zu Syrien getroffen. Dabei wurde ein Resolutionsentwurf diskutiert, der den Abtransport von Zivilisten aus Aleppo unter Uno-Beobachtung stellen will. Die Russen haben angekündigt, dagegen ihr Veto einzulegen.