Das Wichtigste in Kürze

Ein Selbstmordanschlag in Bagdad fordert mehr als 30 Tote .

fordert . Die meisten Opfer sind Tagelöhner , die in Sadr-City auf Arbeit warteten.

, die in Sadr-City auf Arbeit warteten. Zur Tat bekannte sich vorerst niemand . Der IS verübt immer wieder solche Anschläge .

. Der . Zur selben Zeit ist der französische Staatspräsident François Hollande auf Truppenbesuch im Irak.

Bei der Explosion einer Autobombe in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind nach Behördenangaben mindestens 32 Menschen getötet worden. Der Anschlag ereignete sich auf einem belebten Platz im Stadtteil Sadr-City, wo viele Schiiten leben. Polizeikreisen zufolge wurden auch 35 Menschen verletzt.

Bei vielen Opfern handet es sich um Tagelöhner, die an einer Kreuzung in Sadr-City auf Arbeit warteten.

Zusatzinhalt überspringen Hollande im Irak Der französische Staatspräsident François Hollande ist zu einem Besuch in Bagdad eingetroffen. Frankreich unterstützt im Irak den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Auf dem Programm stehen Treffen mit Regierungschef Haidar al-Abadi und Präsident Fuad Massum. Hollande will auch französische Soldaten würdigen.

Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Die sunnitische Extremistenmiliz IS greift allerdings immer wieder Zivilisten in Bagdad an. Erst am Samstag waren bei einer Anschlagsserie 29 Menschen getötet worden.

Niederlage in Mossul könnte Ende des IS sein

Der IS steht unter Druck, weil die irakische Armee mit internationaler Hilfe versucht, die Hochburg Mossul einzunehmen. Dort leisten die Dschihadisten erbitterten Widerstand. Eine Niederlage in Mossul könnte das Ende des dort vom IS 2014 ausgerufenen Kalifats bedeuten.

Allerdings dürfte der IS weiter in der Lage sein, Anschläge in der Region und im Westen zu begehen. Am Montag bekannte sich die Gruppe zu einem Anschlag auf einen Istanbuler Nachtclub, bei dem mindestens 39 Menschen getötet wurden.