Kontrollen nach Busunfall

Aus Schweiz aktuell vom 29.3.2016

Bei einem Busunglück in Frankreich kamen am Karfreitag 12 Menschen ums Leben. Es handelt sich um portugiesische Staatsangehörige, die in den Kantonen Waadt und Freiburg gelebt haben und auf dem Weg in ihre Heimat waren. Nach diesem Unglück will die Freiburger Polizei bei solchen Personentransporten genauer hinschauen.