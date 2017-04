Belebte Einkaufsstrasse

Der Vorfall ereignete sich im Zentrum Stockholms in einer belebten Fussgängerzone. Berichten zufolge soll ein kleiner Lastwagen zunächst an der Kreuzung der beiden Einkaufsstrassen Drottninggatan und Kungsgatan in eine Menschenmenge gefahren sein. Anschliessend habe er seine Fahrt fortgesetzt und sei in das Kaufhaus Åhléns gerast.