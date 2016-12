Russland und die Türkei – vereint gegen den Terror?

Aus Rendez-vous vom 20.12.2016

Gewalt wird in der Türkei zunehmend zu einem Teil des Alltags: Ein entlassener türkischer Polizist hat am Montagabend in einer Kunstgalerie in Ankara den russischen Botschafter erschossen. Der Kreml schickt ein 18-köpfiges Ermittlerteam nach Ankara.

Es wird spekuliert, der Anschlag solle Russland und die Türkei auseinanderdividieren.

David Nauer und Reinhard Baumgarten