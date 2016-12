Kein direkter Bezug zur Schweiz

Bisher ist nicht erwiesen, ob der in Deutschland gesuchte und inzwischen in Mailand getötete Terrorverdächtige je in der Schweiz gewesen ist. Abklärungen dazu sind in Gang, wie es beim Bundesamt für Polizei (fedpol) heisst.

Ein direkter Bezug des Tunesiers zur Schweiz sei bisher nicht festgestellt worden, bestätigte fedpol-Sprecherin Lulzana Musliu auf Anfrage verschiedener Medien. «Wir stehen seit dem Anschlag in Berlin in Kontakt mit den deutschen Behörden.»