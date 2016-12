Mit den Massnahmen will Obama nicht nur den Kreml bestrafen, er will damit sicherlich auch die amerikanische Öffentlichkeit aufrütteln. Die USA dürften eine Unterwanderung ihrer Wahlen nicht einfach so hinnehmen, so Obamas Botschaft. Er setzt damit seinen Nachfolger Donald Trump unter Druck. Je mehr über die russischen Cyber-Aktivitäten bekannt wird – und je grösser die Aufregung in den USA - desto schwieriger wird es für Trump, seinen unkritischen, freundschaftlichen Umgang mit Putin zu rechtfertigen.