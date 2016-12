Krieg in Syrien

Ab Mitternacht schweigen in Syrien die Waffen 2:11 min, aus Tagesschau vom 29.12.2016

In der Nacht auf Freitag soll für ganz Syrien eine Waffenruhe in Kraft treten. Dies haben Russland, Syrien und die Türkei offiziell bekannt gegeben.

Kreml-Chef Putin sagte, sowohl syrische Rebellengruppen wie auch die Regierung in Damaskus hätten entsprechende Dokumente unterzeichnet. Sein Land habe zugesagt, die Zahl der russischen Truppen in Syrien zu verringern.

. Eine Einschränkung ist nach offiziellen Angaben vorgesehen: Ausgenommen von der Waffenruhe seien die IS-Terrormiliz und andere dschihadistische Terrorgruppen .

Russlands Präsident Wladimir Putin verkündete den Waffenstillstand heute, der zwischen der russischen und türkischen Regierung ausgehandelt worden war. Russland habe laut Putin ausserdem zugesagt, seine Militärpräsenz in Syrien zu reduzieren.

Russland und die Türkei hatten sich am Mittwoch auf einen gemeinsamen Plan für Syrien geeinigt. Die Gespräche waren vorangekommen, nachdem Russland, Iran und die Türkei vorige Woche erklärt hatten, einen entsprechenden Plan zu unterstützen.

Unklare Rolle des Iran

Die Regierungen in Moskau und Teheran unterstützen die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, während die Türkei enge Kontakte zu einer Reihe oppositioneller Rebellengruppen hält. Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu sagte nun, Russland und die Türkei sollten als Garanten für die Einhaltung des Waffenstillstands auftreten. Dagegen sei die Rolle des Iran noch nicht abschliessend geklärt. Die auf Seiten Assads kämpfenden schiitische Hisbollah-Miliz müssen laut dem türkischen Aussenminister in den Libanon zurückkehren.

Kurden werden ausgeschlossen

Die syrische Armee seinerseits gab eine landesweite Feuerpause bekannt, von der radikalislamische Milizen aber ausgenommen sein sollen. Gleichzeitig sagte Syriens Aussenminister Walid al-Mualem in einem Interview im Staatsfernsehen, dass er nun eine reale Chance für eine politische Lösung sehe.

Unklar blieb, welche Organisationen genau Teil der Vereinbarung sind. Nach Angaben der oppositionellen Freien Syrischen Armee sind die Kurdenmiliz YPG und die Extremistengruppe «Islamischer Staat» nicht Teil des Waffenstillstands. Nach Angaben mehrerer Rebellengruppen sollen politische Gespräche aufgenommen werden, wenn der Waffenstillstand einen Monat lang hält.

Aussen vor bleiben bei den Verhandlungen auch die USA. Russlands Aussenminister Sergej Lawrow erklärte aber, die USA würden eventuell an den Friedensgesprächen teilnehmen. Die USA fordern genauso wie die Türkei eine Zukunft Syriens ohne Assad. Auch die Freie Syrische Armee pocht auf einen Rücktritt Assads.

UNO-Gesandter erfreut über Waffenruhe

Der UNO-Syriengesandte Staffan de Mistura begrüsste derweil die Entwicklung, die nach seinen Worten zu produktiven Verhandlungen zwischen den syrischen Konfliktparteien unter UNO-Schirmherrschaft am 8. Februar 2017 führen soll.

Nichtsdestotrotz befindet sich Syrien nach wie vor im Ausnahmezustand: So müssen in Damaskus seit über einer Woche vier Millionen Menschen ohne Trinkwasser auskommen, wie ein Sprecher des UNO-Büros für die Koordinierung humanitärer Aktionen (Ocha) sagte. Die Behörden hatten kurz vor Weihnachten das Wasser abgestellt. Zur Begründung gaben sie an, Rebellen hätten Quellen mit Diesel vergiftet.

Die russische Botschaft in Damaskus wurde darüber hinaus nach Angaben des Aussenministeriums erneut mit Mörsergranaten angegriffen.