Was wir derzeit über Täterschaft, den Beifahrer des Tat-Lastwagens und weitere Fahndungsergebnisse wissen.

Europaweite Fahndung nach dem Tatverdächtigen 1:38 min, vom 21.12.2016

Was ist geschehen? Am Montagabend fuhr ein Lastwagen auf einen der grössten Weihnachtsmärkte Berlins zu mitten in die Menschenmenge. Er fuhr auf dem Markt 50 bis 80 Metern weit und tötete dabei 12 Menschen, 49 wurden teils schwer verletzt. Der ursprüngliche Fahrer des Lastwagens wurde erschossen auf dem Beifahrersitz. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nimmt den Angriff für sich in Anspruch.

Was ist mit dem Täter? Seit dem frühen Mittwochabend fahnden die deutschen Behörden auch öffentlich nach dem 24-jährigen Tunesier Anis Amri. Auf diesen Namen lautende Asyl-Papiere waren nach dem Anschlag im LKW gefunden worden. Der Tatverdächtige soll sich in der Vergangenheit aber auch anderer Namen bedient haben.

Amri wurde im Juni 2016 in Deutschland als Asylbewerber abgelehnt, konnte aber nicht abgeschoben werden, weil er keine gültigen Ausweispapiere bei sich hatte. Er war bereits im Visier der Behörden, ist als potentiell gefährlich eingestuft worden und in der Islamistenszene vernetzt.

Wie ist der Stand der Ermittlungen? Die Ermittlungen wurden mittlerweile bis nach Tunesien ausgeweitet. Dort befragten örtliche Anti-Terror-Ermittler die Familie des Gesuchten. Gleichzeitig hielt Innenminister Thomas de Maizière fest, es müsse sich beim Verdächtigen nicht zwingend um den Täter handeln. Es werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt. So ist beispielsweise nach wie vor unklar, wie die Ausweispapiere des Tatverdächtigen in den Lkw gelant sind. So könnten sie als falsche Fährte dort deponiert worden oder im Kampf mit dem polnischen Lastwagenfahrer verloren gegangen sein.

Wer war der Beifahrer im Lkw? Der ursprüngliche Fahrer aus Polen, dessen Leiche auf dem Beifahrersitz des Lastwagens gefunden worden war, ist mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen worden, von der jede Spur fehlt. Der Pole hat offenbar bis zum Attentat noch gelebt. Ein Ermittler hat von einem Kampf gesprochen. Er war laut dem polnischen Speditions-Eigentümer am Montag seit ab etwa 16 Uhr nicht mehr zu erreichen. Im Führerhaus des Lastwagens wurde blutverschmierte Kleidung gefunden.

Die grosse offene Frage: Unklar ist, ob die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hinter dem Anschlag steht. Sie hatte zwar den Angriff für sich reklamiert. Allerdings erfolgte die Erklärung erstmals, bevor der Täter gefasst oder getötet wurde. Täterwissen gab der IS – wie auch schon in früheren Fällen – in seinem Bekenntnis nicht bekannt.

Die Weihnachtsmärkte: In allen Bundesländern wird die Polizeipräsenz erhöht, vor allem bei den Weihnachtsmärkten. Mit Betonbarrieren werden die Zugänge zu den grösseren Märkten erschwert.