Die Zypern-Gespräche in Genf gehen in die heisse Phase. Wir zeigen die wichtigsten Baustellen.

Seit neunzehn Monaten verhandeln der Präsident der Republik Zypern und sein türkisch-zypriotischer Amtskollege unter der Schirmherrschaft der UNO über die Beendigung des jahrzehntealten Konflikts auf der Insel.

Diese Woche gehen die Verhandlungen in Genf in die letzte Phase: Am Ende soll die Wiedervereinigung der Insel stehen. Bis dahin müssen aber noch etliche Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden. Die Chancen stehen gut, die Erfolgsaussichten waren «noch nie so gut wie jetzt», sagt die UNO-Vermittler Esper Barth Eide. Fragt sich, ob das bei den wichtigen Diskussionspunkten reicht.

Bundesstaat:

Der griechisch-zypriotische Süd- und der türkisch-zypriotische Nordteil der Mittelmeerinsel sollen sich zu einem Bundesstaat zusammenschliessen. Zurzeit sind die beiden Volksgruppen durch eine von UNO-Blauhelmsoldaten überwachte Pufferzone getrennt. Die Republik Zypern ist Mitglied der EU, der türkisch-zypriotische Norden ist de facto eine Provinz der Türkei. Künftig sollen die beiden Teile politisch gleichberechtigt sein im neuen Föderalstaat.

Aussichten: In dieser Frage ist man weit vorangekommen und ist sich weitgehend einig. Diskutiert wird noch die Zusammensetzung der Regierung des neuen Zypern.

Wirtschaft:

Nach einer Wiedervereinigung liessen sich Gasfelder rund um die Insel gemeinsam ausbeuten. Ausserdem wüchse das touristische Potenzial Zyperns. Auch die heutige Geisterstadt Varosha im Niemandsland zwischen den beiden Landesteilen stünde wieder für den Fremdenverkehr zur Verfügung.

Aussichten: Beide Volksgruppen hätten viel zu gewinnen. Wirtschaftskreise im Norden und Süden werben intensiv für eine Einigung.

Territorium:

Der griechisch-zypriotische Teil der Insel umfasst rund 65 Prozent der Inselfläche, der türkisch-zypriotische Teil entsprechend 35 Prozent. Das entspricht nicht dem Verhältnis der Volksgruppen: Es gibt knapp 800'000 Inselgriechen und gut 200'000 Inseltürken – zu letzteren kommen gut 80'000 Festlandtürken, die nach der Teilung Zypern 1974 eingewandert waren. Die griechisch-zypriotische Seite verlangt eine Umverteilung und beansprucht rund 72 Prozent der Fläche. Die türkisch-zypriotische Seite scheint bereit, den Griechen knapp 71 Prozent zuzugestehen.

Aussichten: Ein Kompromiss scheint in Griffweite. Gestritten wird noch um die ehemals griechisch-türkische Stadt Morphou, die heute auf der türkischen Seite liegt und Güzelyurt heisst.

Bevölkerungsaustausch:

1974, nach der Teilung Zyperns, wurden rund 160'000 Inselgriechen und 40'000 Inseltürken in den jeweils anderen Landesteil umgesiedelt. Die Inselgriechen wollen das zumindest zum Teil rückgängig machen. 80'000 bis 90'000 Griechen sollen in ihre früheren Wohnorte zurückkehren. Die Inseltürken sind bereit, die Rückumsiedlung von rund 75'000 Inselgriechen zu erlauben.

Aussichten: Die Positionen liegen nicht allzu weit auseinander. Ein Kompromiss sollte möglich sein.

Truppenpräsenz:

Zurzeit sind rund 30'000 türkische Soldaten vom Festland in Nordzypern stationiert. Die Republik Zypern fordert deren Abzug. Die türkisch-zypriotische Seite will, dass zumindest ein Teil bleibt, um ihre Sicherheit zu garantieren. Die türkische Regierung schliesst bisher einen Totalabzug ihrer Truppen aus.

Aussichten: Eine Lösung wird schwierig. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan müsste bereit sein, seine Truppen abzuziehen. Ist er das angesichts des aktuell angespannten Verhältnisses zur EU? Auf der andern Seite ist es schwer vorstellbar, dass die EU akzeptiert, dass in einem Mitgliedsland – das künftig die ganze Insel umfasst – zehntausende von Soldaten eines Nichtmitgliedslandes stationiert sind. Über diese Frage wird in Genf heftig gestritten.

Schutzmacht:

Denkbar ist, dass die Türkei zwar ihre Soldaten abzieht, aber weiterhin an ihrer Schutzmachtrolle festhält. Sich also das Recht vorbehält, bei Bedarf zum Schutz der Inseltürken militärisch einzugreifen. So behielte Ankara dauerhaft grossen Einfluss auf ein EU-Land.

Aussichten: Ein schwieriges Kapitel. Bei dem sich zudem die Frage stellt, ob dies auch die anderen Schutzmächte Griechenlands auf den Plan ruft und den Ex-Kolonialherrn Grossbritannien.

Volksabstimmung:

Einigen sich die politischen Führer in Genf, soll im Sommer im Norden und Süden der Insel separat über die Wiedervereinigung abgestimmt werden. Schon einmal gab es eine solche Abstimmung, und zwar über den nach dem damaligen UNO-Generalsekretär benannten Annan-Plan. Damals, 2004, stimmten die Inseltürken zu, die Inselgriechen lehnten den Plan klar ab.

Aussichten: Die Chancen stehen besser als vor dreizehn Jahren. Denn die Präsidenten der beiden Inselteile stehen voll und ganz hinter einer Lösung. Und: Es handelt sich diesmal nicht um einen massgeblich von der UNO vorgegebenen Kompromiss, sondern um eine Lösung, die die Regierungen der Republik Zypern und des türkischen Nordzypern untereinander ausgehandelt haben.