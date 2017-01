«Einstein»-Redaktor Mario Nottaris berichtet in loser Folge vom Forschungsschiff der Schweizer Antarktis-Expedition.

« Hier kann der Meteorologe den Ursprung des Regens studieren. »

Zusatzinhalt überspringen Mario Nottaris im ewigen Eis «Einstein»-Redaktor Mario Nottaris begleitet die Expedition des Swiss Polar Institutes 5 Wochen lang und berichtet in loser Folge darüber. Er sagt: «Seit meiner Kindheit interessiere ich mich für die Polarforschung. Das Projekt bedeutet für viele Wissenschaftler die Forschungsreise ihres Lebens. Das macht die Expedition auch für mich besonders.»

«Jetzt weiss ich's! Ein Meteorologe macht die Wettervorhersage, ein Atmosphärendynamiker hingegen erforscht – wie es die Bezeichnung schon sagt – die Dynamik in der Atmosphäre, die zum Phänomen Wetter führt. Pascal Graf analysiert im Speziellen den Wasserkreislauf. Für seine Doktorarbeit hat er Regentropfen in der Schweiz untersucht, hier kann er erstmals den Ursprung des Regens studieren: die Meeresoberfläche.

Sein Laserspektrometer zählt die seltenen Wassermoleküle H 2 18 bei der Verdunstung: Je kälter die Temperatur, desto weniger dieser Wassermoleküle verdunsten. Mit dieser Methode wollen die Forscher künftig bestimmen können, wo die Wassermoleküle ursprünglich verdunstet sind, die beispielsweise über der ETH in Zürich abregnen. Dies würde ein besseres Verständnis für die komplexen Abläufe im Wasserkreislauf ermöglichen.

Und ja, im Nebenamt ist Pascal Graf auch unser Sturmverkünder. Zurzeit droht keiner, trotzdem wurde an Bord die maschinenintensive Meeresforschung eingestellt. Am 19. Januar müssen wir in Tasmanien sein: Mit 14 Knoten pflügen wir also auf Hobart zu. Dort steht ein «Schichtwechsel» unter Forschern an. Zeit für die russische Crew, die Akademik Treshnikov auf Vordermann zu bringen.

Endlich reiche Beute: Eimer voller Moostierchen und Kalkröhrenwürmer. Mit den Fängen wollen die Forscherinnen und Forscher herausfinden, wie viel CO2 diese Meeresorganismen aufnehmen können. Das durch Verbrennungsprozesse entstehende CO2 ist hauptverantwortlich für die Klimaerwärmung.

Bereits heute nimmt das Südpolarmeer 40 Prozent des menschgemachten CO2 auf. Doch das Potential ist noch weitaus grösser. Könnte das Südpolarmeer also die letzte Chance für unseren Planeten sein? Noch ist es zu früh, diese Frage zu beantworten.

Doch dank der reichen Ausbeute vom Meeresboden können die Wissenschaftler diesen Fragestellungen auf den Grund gehen. Entsprechend gross ist die Freude an Bord. Christoph Held vom Alfred-Wegener-Institut: ‹Für mich ist ein grosser Forschertraum wahr geworden.›

250 Jahre nach James Cooks ‹Resolution› und 150 Jahre nach der ‹HMS Challenger› kann nun auch die ‹Akademik T.› für sich beanspruchen, in den abgelegenen antarktischen Gewässern des Indischen Ozeans die Voraussetzung für Jahre dauernde Forschungsarbeiten geschaffen zu haben.»

