Silikon ist ein synthetisches Polymer und besteht chemisch aus verknüpften Silizium- und Sauerstoffatomen. Erstmals hergestellt wurde der Stoff Anfang des 20. Jahrhunderts in England. Je nach Herstellungsart und Zusatzstoffen entsteht Silikon als Flüssigkeit, als eine Art Fett, als Silikonkautschuk oder -harz, sowie in anderen Formen.



Silikon ist aus der modernen Welt kaum mehr wegzudenken. Im Folgenden bloss eine Auswahl, wozu Silikone gebraucht werden: Als Dichtstoff zum Füllen von Fugen (auf dem Bau, im Badezimmer), im Kunstguss zur Herstellung einer Negativform für den späteren Abguss von Skulpturen und Reliefs, im Modellbau ebenfalls zur Herstellung von Formen für Prototypen; in der Zahnmedizin zur Herstellung von Präzisionsmodellen (exakte Abformung der Zahnreihen und des Kiefers), in der Orthopädietechnik zur Herstellung von Protheseninnenschäften, aber auch für Brustimplantate. In der Küche trifft man vielerlei Backformen und Kochutensilien aus Silikon an.



Flüssigsilikon findet Anwendung etwa in der Autoindustrie (zum Beispiel im Motor oder in Visco-Kupplungen). Ausserdem wird der Stoff in Massageölen sowie als Gleitmittel und Behandlungsmittel für Kondome und Latexkleidung benutzt.