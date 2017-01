Nach seiner bewegenden Abschiedsrede ist die Begeisterung für US-Präsident Barack Obama grösser denn je.

«Barack, ich danke dir. Ich liebe dich», schreibt Talkshow-Legende Ellen DeGeneres.

Ellen DeGeneres @BarackObama, I thank you and love you. Ein von Ellen (@theellenshow) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 9:25 Uhr

Die schönste Liebeserklärung bekommt Barack Obama von seiner Frau Michelle. «Ich liebe dich, Barack», schreibt die abtretende First Lady unter ein Familienbild.

Michelle Obama So proud of POTUS and all that we've accomplished together. What an incredible journey filled with remarkable people. I love you Barack. -mo‎‎ Ein von First Lady Michelle Obama (@michelleobama) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 19:39 Uhr

Auch aus der Riege der Schauspieler und Musiker bekommt der scheidende US-Präsident viel Zuspruch. «Auf Wiedersehen, Mr. President! Es wird nie mehr so jemanden wie Dich geben. Barack Obama, Du bist ein König unter den Menschen», schwärmt Madonna.

Madonna Ein von Madonna (@madonna) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 20:31 Uhr

Katy Perry dankt Obama dafür, die Menschen wachgerüttelt zu haben – sie selbst eingeschlossen. «Ich bin gespannt auf die kommende Generation, die, wie du richtig gesagt hast, selbstlos, altruistisch, kreativ und patriotisch ist und an ein gerechtes und offenes Amerika glaubt. Ich kann es kaum abwarten, das Gute triumphieren zu sehen.»

Katy Perry Ein von KATY PERRY (@katyperry) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 0:38 Uhr

«Danke für deine Brillanz, deinen Anstand, deine Beispielhaftigkeit», äussert sich Schauspielerin Gwyneth Paltrow auf Instagram. «Möge dein nächstes Lebenskapitel genauso inspirierend für dich sein, wie du es für uns bist.»

Gwyneth Paltrow @barackobama and @michelleobama thank you for your brilliance, your grace, your example. May your next chapter be as inspiring to you as you are to us. Ein von Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 8:25 Uhr

Reese Witherspoon dankt auch Michelle Obama: «Danke für euren Dienst an unserem Land», schreibt sie.

Reese Witherspoon Thank you for your service to this country @barackobama & @michelleobama . Thank you for leading our country with grace, tolerance and compassion. For speaking from your hearts and encouraging us all to understand that WE are the ones who create change. #yeswecan Ein von Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 5:37 Uhr

Sehr persönliche Worte findet Sängerin Rita Ora. «Ich werde niemals deine herzlichen Worte nach meinem Auftritt im Weissen Haus vergessen», bedankt sie sich bei Barack Obama.

Rita Ora I will Never forget how kind your words were after my performance for you at the White House. Thank you for everything you have done. Legends. #dontgo Ein von Rita Ora (@ritaora) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 4:27 Uhr

Ein eigenwilliges Dankeschön bekommt Obama vom kanadischen Rapper Drake. «Als Kanadier, der einen Teil des Jahres in den USA zu Hause ist, werde ich deine Worte und die Erinnerung an deine Präsidentschaft immer als Inspiration in mir tragen», schreibt er. Und postet dazu ein Bild von Barack – als Drake, sprich: mit rasiertem Schädel und seinem typischen Bart.