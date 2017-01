Sturmtief tobt über Europa hinweg 0:49 min, aus Tagesschau Nacht vom 12.1.2017

Das Wichtigste in Kürze:

Heftige Böen eines Wintersturms haben im Norden Frankreichs mindestens 190'000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten .

. Besonders betroffen waren die küstennahen Regionen der Normandie und die Picardie .

. Météo-France hatte zuvor vor Böen mit bis zu 140 Stundenkilometern gewarnt.

Auch in Deutschland ist das Sturmtief Egon angekommen und hat mit starkem Sturm zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen im Saarland geführt. «Wir haben seit Mitternacht massive Probleme mit dem Sturm», sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am frühen Freitagmorgen. Bäume seien auf Strassen und Leitungen gestürzt, erklärte er. Grössere Unfälle habe es aber zunächst nicht gegeben.

Von Westen soll der Sturm im Laufe der Nacht weiter über Deutschland ziehen und vielerorts starken Schneefall bringen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Unwettern in mehreren Bundesländern. In Rheinland-Pfalz hielten sich die Sturmschäden zunächst in Grenzen. Ein Sprecher des dortigen Lagezentrums sprach gegen 2 Uhr lediglich von «vereinzelt umgestürzten Bäumen».