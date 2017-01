Das neue System wirkt sich auf jede Gemeinde im Kanton unterschiedlich aus. Die Verwaltung errechnete zuhanden des Parlaments die Folgen. Etwa die Hälfte der Aargauerinnen und Aargauer leben demnach in Gemeinden, welche durch das neue System nicht oder kaum betroffen wären. 35 Prozent leben in Gemeinden, die finanziell entlastet werden. Gut 15 Prozent in Gemeinden, die künftig mehr Geld abliefern müssten und damit wohl auch ihren Steuerfuss erhöhen werden.



1 Prozent der Bevölkerung lebt in Gemeinden, welche den Steuerfuss um über 9 Prozentpunkte erhöhen müssen. Das sind vor allem sehr kleine, ländliche Gemeinden. In den Gemeinden Attelwil, Baldingen und Wislikofen würde der Steuerfuss am stärksten ansteigen.