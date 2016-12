Integration und Deutschkurse

Flüchtlinge zu integrieren macht erst dann Sinn, wenn sie vom Kanton an die Gemeinden überwiesen worden sind. Trotzdem sollen sie nun schon in den Grossunterkünften Deutschunterricht erhalten. Die Gemeinden wollten bei der Integration nicht bei Null anfangen und verlangten deshalb Deutschkurse schon in den Grossunterkünften, sagt der Kanton.