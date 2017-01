Dünger im Grundwasser, das wünscht man sicnicht. Und doch passiert es, zum Beispiel bei der Gemüseproduktion. Dünger, also Nitrat, endet im Grundwasser und in der Region Gäu-Olten im Trinkwasser. Die Gmüsebauern schlagen eine Lösung vor. Der Bund hat aber andere Ideen.

Die Hauptsaison der Gemüsebauern ist der Sommer, so auch für Bauer Viktor Müller. Auf 55 Hektaren wirtschaftet er in Niederbuchsiten, auf dem Hof seiner Eltern. Pro Jahr verkauft Müller über 3 Millionen Salatköpfe.

« Unsere Konsumenten wollen einen schönen, knackigen, saftigen Salat, Topqualität. » Viktor Müller

Landwirt und Gemüsebauer Niederbuchsiten

Man müsse als Gemüsebauer das Düngern und Bewässern gut einstellen. Auch die Bewirtschaftung des Bodens müsse stimmen. Sonst gäbe es keine passenden Produkte, ist der Landwirt überzeugt. Für ihn ist klar: Nicht zu viel Dünger ausbringen. Aber ohne Dünger, das gehe nicht, sagt er gegenüber SRF.

Das Problem: In der Region Gäu-Olten sind die Nitratwerte zu hoch. Düngern verschlimmert die Situation. Seit Jahren gibt es das Nitratprojekt Gäu-Olten. Kanton, Bund und Bauern schauen gemeinsam, wie weniger Nitrat in den Boden gelangen kann.

Mögliche Gegenmassnahmen: Die Bauern der Region lassen die Felder im Winter nicht mehr unbepflanzt, sondern säen so genannte Bodenbedecker. So kann im Winter weniger Regen in den Boden eindringen und damit wird weniger Nitrat ins Grundwasser geschwemmt. Diese Massnahme bedeutet für sie Mehraufwand. Dafür erhalten sie Geld vom Bund und von den lokalen Wasserversorgern.

Aber die bisherigen Massnahmen im Rahmen des Nitratprojekts reichen nicht. Im November 2015 stellte die Nitratkommission Gäu-Olten weitere Massnahmen vor. Sie zog die Schraube insofern an, als dass sie sagte, dass auch die intensiv wirtschaftenden Gemüsebauern mehr gegen die Nitratproblematik unternehmen müssten.

Der Vorschlag der Gemüsebauern: Produktionsflächen stilllegen, Gras pflanzen statt Gemüse, abwechslungsweise. Damit gehen ihnen aber Einnahmen verloren. Im Fall des Landwirts Müller aus Niederbuchsiten 28'000 Franken pro Hektare und Jahr. Es bräuchte also eine Entschädigung des Bundes.

Absage des Bundes: Der Bund will aber keine Entschädigung ausrichten für stillgelegte Gemüsefelder. Der abschlägige Bescheid kam kurz vor Weihnachten zur Nitratkommission. Das zeigen Recherchen von Radio SRF.

Ivo Strahm, Spezialist für Nitratprojekte beim Bundesamt für Landwirtschaft, findet, Entschädigungszahlungen seien keine dauerhafte Lösung. Er möchte lieber Landumlegungen organisieren, also dass Gemüsebauern nicht mehr im Nitratgebiet Gäu Olten produzieren, sondern ausserhalb. Nämlich dort, wo das Grundwasser nicht aus Regen entsteht, sondern durch Flusswasser.

Die frei werdenden Gemüsefelder im Nitratgebiet Gäu-Olten könnten dann durch normale Ackerbauern übernommen werden. Deren Produktionsweise braucht viel weniger Dünger als der Anbau von Gemüse.

Das wiederum begeistert die Bauern nicht. Acker- wie auch Gemüsebauern hätten längere Wege, um zu ihren Feldern zu gelangen.

Das andere Problem seien die fehlenden Bewässerungsanlagen, die er auf normalem Ackerland für die Gemüseproduktion zuerst installieren müsste, sagt Viktor Müller im Gespräch mit SRF.

Es gibt noch viele andere Dinge zu beachten. So hat Viktor Müller auf seinen Feldern momentan kaum Schäden durch Wild. Keine Rehe, die ihm den Salat wegfressen. Keine Wildschweine, die seine Kartoffelfelder umpflügen. In anderen Regionen, so Müller, seien die Schäden durch wilde Tiere zum Teil massiv. Er habe keine Lust, dort zu wirtschaften.

Die Absage des Bundes ist ein Dämpfer für die Gemüsebauern und das Nitratprojekt Gäu-Olten als solches. Projektleiter und Präsident der Nitratkommission Rainer Hug ist enttäuscht. Er will jetzt noch einmal das Gespräch suchen mit dem Bund. Hug hofft, dass es vielleicht doch noch Geld gibt. Nicht für alle Ewigkeiten, sondern für ein paar Jahre. In dieser Zeit könnte man dann die Landumlegungen aufgleisen.