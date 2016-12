In Afghanistan herrscht de facto noch immer Krieg. Laut der UNO sind in diesem Jahr über 11'000 Zivilisten bei Terroranschlägen und kriegerischen Handlungen getötet worden. Kampfhandlungen und Anschläge werden aus 31 von 34 Provinzen gemeldet. Die radikalislamischen Taliban stehen den überforderten Polizei- und Militäreinheiten der Regierung gegenüber. Durch die Kampfhandlungen ist auch das Wirtschaftswachstum massiv gebremst, ein grosser Teil der Bevölkerung lebt in Armut.



Gleichzeitig sind in Afghanistan laut Medienberichten bis zu zwei Millionen Menschen auf der Flucht und oft auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hat Lager errichtet. Zehntausende werden aktuell aus Pakistan zurück in ihre Heimat geschickt. Auch die EU will abgewiesene Asylbewerber nach Afghanistan zurückführen. Deutschland hat beispielsweise mit der Abschiebung von Flüchtlingen bereits begonnen. Die Bundesregierung bezeichnet das Land als «in Teilen sicher», was von Journalisten und Menschenrechtlern vor Ort vehement bestritten wird.