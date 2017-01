505 Kandidierende für den Kantonsrat, acht Kandidaturen für die Regierung: Es ist nicht ganz einfach, als Wählerin oder Wähler im Kanton Solothurn den Überblick zu behalten. SRF hilft Ihnen bei der Wahl - mit der bewährten Online-Wahlhilfe von Smartvote.

Das müssen Sie tun: Füllen Sie den Fragebogen von Smartvote aus – in kurzer oder langer Form. Am Schluss erhalten Sie eine Liste derjenigen Kandidatinnen und Kandidaten, die am besten zu Ihrem politischen Profil passen.

Hier geht es zu den Fragebogen:

So funktioniert es: smartvote ist eine seit 2003 bewährte Online-Wahlhilfe. Das System vergleicht die politischen Werte von Wählerinnen und Wählern mit den Werten von Parteien und Kandidierenden. Die Auswertung basiert auf einem Fragebogen zu politischen Themen.

Sie als Wählerinnen und Wähler erhalten eine Wahlempfehlung für Kandidierende oder Parteien, die Ihnen politisch am nächsten stehen. Für einen detaillierten Methodenbeschrieb konsultieren Sie die PDF-Files in der Box.

Hier finden Sie weitere Informationen: SRF informiert umfassend und immer aktuell über die Solothurner Wahlen 2017 in diesem Dossier.