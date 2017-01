Zwischenfall in Supermarkt Mann bedrängt 10-Jährige in Lift

Heute, 10:35 Uhr

In der Filiale der Migros in Wettingen gab es am 12. Januar einen Vorfall, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Ein Mann hat eine Schülerin bedrängt und berührt.

Das ist passiert: Ein ca. 40-Jähriger ist einer 10-jährigen Schülerin in den Lift gefolgt.

Dort berührte er das Mädchen und bedrängte es.

Er begann eigene Kleidungsstücke auszuziehen.

Das Mädchen konnte fliehen, nachdem sich die Lifttüre in einem anderen Stock öffnete. Die Polizei sucht nun nach dem mutmasslichen Täter. Es handle sich um einen korpulenten, etwa 40-jährigen Mann. Er habe ein südländisches Aussehen, schreibt die Aargauer Kantonspolizei.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 12:03 Uhr, gutm