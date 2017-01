Das Regionale Leistungszentrum des Aargauer Turnverbands befindet sich seit über 20 Jahren in einer ehemaligen Textil-Fabrik in Niederlenz. Für viele national bekannte Kunstturner war es die Basis zum Erfolg. So zum Beispiel für Lucas Fischer, den Vize-Europameister 2013 am Barren. Die Nachwuchs-Kunstturner in Niederlenz haben alle dasselbe Ziel: Sie möchten später im nationalen Leistungszentrum in Magglingen mit den Besten der Besten trainieren.