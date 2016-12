Mysteriös: Am 26. Dezember ist in Grenchen eine Frau aus dem dritten Stock gesprungen. Noch bevor die Ambulanz eintraf, lief sie barfuss davon. Trotz vieler Hinweise aus der Bevölkerung, konnte sie die Polizei bislang nicht finden.

Auch vier Tage nach ihrem Verschwinden fehlt von der 46-Jährigen aus dem Bündnerland jede Spur. Es seien zwar zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, teilt die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mit. Die Hinweise haben jedoch keine neuen Erkenntnisse gebracht.

Mehrere Fachkräfte seien mit der Suche beschäftigt, teilt die Polizei mit. Spezialisten haben umfangreiches Videomaterial ausgewertet. Auch Personenspürhunde wurden eingesetzt. Und mit dem Polizeiboot wurde die Aare abgesucht. Alles ohne Erfolg.

In Grenchen zu Besuch

Die Frau war bei ihrer Tochter in Grenchen zu Besuch. Am 26. Dezember, gegen 22.15 Uhr, ist sie aus dem dritten Stock aus dem Fenster gesprungen. Noch vor Eintreffen der Ambulanz hat sie die Unfallstelle in unbekannte Richtung verlassen.

Die Polizei wiederholte am Freitag die Vermisstmeldung und bittet die Bevölkerung weiterhin um Hinweise. Die Vermisste sei sehr wahrscheinlich barfuss unterwegs und trage keine Ausweise auf sich.