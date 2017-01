Weniger CO2 Ausstoss Basler Luft soll sauberer werden dank neuer Motorfahrzeugsteuer

In Basel-Stadt beschloss der Grosse Rat, die Motorfahrzeugsteuer in Zukunft neu zu berechnen. Ökologische Kriterien sollen höher gewichtet werden. Wird gegen das neue Gesetz kein Referendum ergriffen, könnte es auf den 1. Januar des kommenden Jahres in Kraft treten.

Bild in Lightbox öffnen. Geht es nach dem Willen des Grossen Rates, so werden Elektroautos in Zukunft billiger. Der Grosse Rat hat am Mittwoch aus diesem Grund die Motorfahrzeugsteuer revidiert. Neu wird die Steuer in erster Linie nach dem CO2 Ausstoss bemessen und erst in zweiter Linie nach dem Leergewicht. In der Debatte wurde die Revision von allen politischen Kreisen gelobt. Der neue Ansatz sei ökologischer und einfacher als der bisherige. Zu reden gab, wie die Kostenneutralität berechnet werden soll. Je nach Stichdatum würden verschiedene Werte ermittelt. Förderung von Elektroautos Die SP beantragte einen zusätzlichen Rabatt für reine E-Mobile. Solche sollten nur die halbe Steuer zahlen müssen, solange deren Anteil am Fahrzeugbestand im Kanton unter fünf Prozent liegt. Dieser Rabatt soll auf maximal zehn Jahre befristet sein. Die SP möchte mit diesem Antrag Elektroautos für Normalbürger erschwinglicher machen. Die Revision wurde mit 63 gegen 26 Stimmen gutgeheissen. Bleibt ein Referendum aus, tritt die Revision per Jahresbeginn 2018 in Kraft.

