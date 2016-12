Basler Weihnachtsmarkt Basler Polizei verstärkt Sicherheitsmassnahmen

Dienstag, 20. Dezember 2016, 17:35 Uhr, aktualisiert um 19:36 Uhr

Nach dem Terror-Anschlag in Berlin verstärkt die Basler Polizei die Sicherheitsmassnahmen am Weihnachtsmarkt und an der Silvesterfeier. Zu den Massnahmen gehören sowohl personelle als auch bauliche Mittel.

ensa/sda; Regionaljournal Basel, 17.30 Uhr