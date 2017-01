Geheizter Fussballrasen Basler Technik heizt Fussballrasen mit weniger Energie

Roland Schnetz

Die Firma Novoter bietet Rasenheizsysteme für Fussballfelder an, die bis zu 80 Prozent weniger Energie benötigen sollen. Seit diesem Herbst ist eine erste Anlage in Würzburg in Deutschland in Betrieb. Hält die Anlage, was die Erbauer versprechen, so steht die Firma vor einer rosigen Zukunft.