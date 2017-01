Alle Baselbieter Gemeinden sind in den letzten 35 Jahren gewachsen - mit Ausnahme von Waldenburg und Birsfelden. Die Vorortgemeinde Basels hat ihre Landreserven bereits in den 70er Jahren verbaut und kann sich kaum noch entwickeln.

Um fast ein Sechstel hat die Bevölkerung Birsfeldens in den letzten 35 Jahren abgenommen. Der Grund: Birsfelden hatte seinen Bauboom in den 60er und 70er Jahren. «Damals sind alle Baulandreserven verbraucht worden», sagt Gemeindepräsident Klaus Hiltmann.

In der Zwischenzeit sind die Ansprüche gestiegen: In Wohnungen, wo früher vier Personen lebten, wohnen heute noch zwei. Auf diese Entwicklung konnte die Gemeinde an den Pforten der Stadt Basel jedoch nicht mehr reagieren.

Neben Birsfelden hat auch in Waldenburg die Bevölkerung seit den 80er Jahren abgenommen, allerdings nur minim. Alle anderen Baselbieter Gemeinden sind seither gewachsen.