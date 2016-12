Bei dem Unfall wurde die 80 jährige Autofahrerin verletzt. Der Sachschaden ist gross

Der Unfall ereignete sich kurz nach MIttag in der Brüglingerstrasse. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah eine 80 jährige Autofahrerin einen von rechts einbiegenden Bus der BLT-Linie 47. Bei der Kollision verletzte sich die Autofahrerin und musste in die Notfallstation eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Die Brüglingerstrasse blieb bis 16 Uhr in eine Fahrtrichtung gesperrt.