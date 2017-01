Das Kantonsspital Baselland will näher zu potentiellen Patientinnen und Patienten. Deshalb will das Spital im neu gebauten Bahnhof Liestal ambulante Dienstleistungen anbieten.

Ursprünglich sollte einmal die Baselbieter Baudirektion in einem der geplanten Neubauten am Bahnhof Liestal einziehen. Doch weil sich Kanton und SBB nicht einigen konnten, platze dieser Deal. Jetzt haben die SBB einen neuen Mieter gefunden: Das Kantonsspital Baselland soll Ankermieter, also Hauptmieter, werden. Eine entsprechende Absichtserklärung («Letter of intend») haben das Spital und die SBB jetzt unterzeichnet.

Michael Rolaz, Leiter Strategie beim Kantonsspital Baselland, bestätigt Recherchen des «Regionaljournal Basel» von Radio SRF. Das Kantonsspital wolle im neu gebauten Bahnhof ambulante Dienstleistungen anbieten. Auch wenn noch offen sei, wie gross dieses Zentrum werden soll, sei schon jetzt klar, dass es «etwas Anständiges, etwas Grosses» geben werde, also ein Zentrum, in dem 20, 30 oder sogar 40 Ärztinnen und Ärzten arbeiten werden.

« Wir wollen in die Nähe der Patienten. » Michael Rolaz

Leiter Strategie, Kantonsspital Baselland

In diesem Zentrum wolle das Spital ein Grundangebot lancieren, nicht zuletzt auch um die nahegelegene Notfallstation zu entlasten. Gut möglich sei auch, dass es Spezialsprechstunden gebe, denkbar sein etwa Sprechstunden für Orthopädie oder Hals-Nasen-Ohren. «Wir wollen in die Nähe der Patienten und wir wollen ambulante Behandlungen durchführen, die wir heute in der teuren Spitalinfrastruktur anbieten», sagt Rolaz.

Nicht zuletzt geht es aber auch darum, denn attraktiven Standort am Bahnhof Liestal nicht privaten Anbietern im Gesundheitswesen zu überlassen, denn ein solches ambulantes Angebote dient immer auch dazu, Patienten für ein Spital zu akquirieren.

Dass jetzt das Kantonsspital vorprescht und das Angebot ausbauen will, sei kein Widerspruch zur geplanten Zusammenarbeit zwischen dem Basler Unispital und dem Baselbieter Kantonsspital, betont Michael Rolaz. Schliesslich sei ja das Ziel dieser Zusammenarbeit auch, dass man ambulante Fälle nicht in einem teuren Spital behandle, sondern in einer günstigeren Infrastruktur.

Das neue Angebot wird frühestens in fünf Jahren eröffnet. Denn die SBB muss den Bahnhof Liestal zuerst noch neu bauen.

